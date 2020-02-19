РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 19 фев. Культурный центр в микрорайоне Путилково подмосковного Красногорска планируют открыть в 2021 году, сообщил представитель администрации муниципалитета.

Пользователь vasilechekvas поинтересовался в комментариях к посту в Instagram-аккаунте главы горокруга Эльмиры Хаймурзиной, когда жителям микрорайона Путилково ждать открытия поликлиники и культурного центра.

«В настоящее время на территории ЖК «Путилково» в завершающей стадии находится строительство поликлиники на 600 посещений в смену. Планируемый срок открытия – 1 полугодие 2020 года. Культурно-досуговый центр откроется в 2021 году», – сказал сотрудник.

Кроме того, он добавил, что площадь центра составит около 3,6 тысячи квадратных метров. Он будет располагаться в отдельно стоящем здании.