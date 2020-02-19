РИАМО - 19 фев. Движение поездов на Рижском, Курском направлениях МЖД и втором Московском центральном диаметре затруднено из-за вынужденной остановки электрички, сообщается на сайте Московской железной дороги.

«Остановивший электропоезд будет убран с пути при помощи вспомогательной техники. МЖД и компания-перевозчик АО «ЦППК» принимают меры, чтобы возобновить штатный режим движения и минимизировать время задержки поездов», – говорится в сообщении.

Пассажиров попросили следить за изменениями в расписании.