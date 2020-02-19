РИАМО - 19 фев. В Московской области на 13% выросли объемы обрабатывающей промышленности, сейчас регион лидирует по этому показателю в стране, сообщила министр инвестиций и инноваций Подмосковья Наталья Егорова.

«Московская область очень многогранна. Каждый городской округ уникален особенно. У нас развивается и сельское хозяйство, статистика показывает, что развивается обрабатывающая промышленность. Она развивается в стране. В нашем регион - больше всех, порядка 13% роста это много», - сказала Егорова.

По ее словам, одним из самых перспективных направлений для инвестирования в Московской области на сегодняшний день является станкостроение.

«Много программ губернатора, которые направлены на строительство инфраструктуры. Инвестору важна инфраструктура, у нас она есть. Она сейчас наиболее развита, чем в других регионах. <...> Поэтому собирать оборудование, на котором потом в другом регионе будут производить что-либо, это очень выгодно. И региону - создаются рабочие места, и инвестору», - добавила Егорова.