РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. В семи домах микрорайона Климовск Подольска временно не будет холодной воды 20 февраля из-за проведения ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска 20 февраля МУП «Водоканал» будет выполнять ремонтные работы на водопроводных сетях. Во время производства ремонта, с 9:00 до 14:00, будет приостановлено холодное водоснабжение в многоквартирных домах по адресам: улица Ленина, дома №№6А, 10А, 10Б, 12, 14А, 14Б, 16А», - говорится в сообщении.

МУП «Водоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.