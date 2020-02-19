РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. В Подольском краеведческом музее детям рассказали об особенностях военной формы и снаряжения русской императорской и рабоче-крестьянской армий, сообщается в группе «Подольский краеведческий музей» в соцсети «ВКонтакте».

В преддверии праздника «Дня защитника Отечества» в Подольском краеведческом музее побывал в гостях военно-исторический клуб «Туман».

«Военно-исторический клуб «Туман» провел для детей познавательный открытый урок о военной униформе и снаряжении русской императорской и рабоче-крестьянской армии», – говорится в сообщении.

По окончании открытого урока сотрудники музея провели мастер-класс по изготовлению открыток «Рубашка с галстуком».