РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 19 фев. За 2019 год в Дзержинскую городскую больницу удалось привлечь 27 новых специалистов, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «Вконтакте».

«Дефицит кадров сегодня остается проблемой. В городе работают 139 врачей и 263 работника среднего медперсонала. К сожалению, сегодня мы обеспечены врачами на 70% от нормативной потребности, а средним медицинским персоналом – на 52%», – сказала глава городского округа Людмила Иванова.

Она подчеркнула, что эта проблема требует скорейшего решения.

«Тем не менее в 2019 году нам удалось привлечь в нашу больницу 27 врачей: в их числе врачи узких специальностей – невролог, эндокринолог, лор, травматолог-ортопед и другие. Мы помогаем нашим медикам решать жилищные проблемы. Так, в 2019 году 34 медикам компенсировали оплату жилья. Общая сумма компенсации – 4,5 миллиона рублей», – отметила Иванова.

Она пояснила, что в планах на 2020 год – капитальный ремонт зданий взрослого и детского стационара, продолжение обновления оборудования.

«В 2020 году в нашей больнице приобретут современный компьютерный томограф. Также мы продолжим привлекать специалистов. В первую очередь нам не хватает четырех участковых терапевтов», – заключила Иванова.