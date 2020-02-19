РИАМО - 19 фев. В Подмосковье разрабатывают программу туристических скидок для многодетных семей и участников проекта «Активное долголетие», сообщила в среду руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина.

В Коломенском городском округе завершился первый бизнес-диалог «Про туризм», где представители туристической индустрии региона обсудили возможности развития бизнеса. Министр инвестиций и инноваций Московской области Наталья Егорова вместе с руководителем комитета по туризму Подмосковья в ранге министра Натальей Галкиной рассказали предпринимателям о мерах поддержки, которые готово предоставить правительство региона. Подобные встречи продолжатся и в других городских округах.

«По «Активному долголетию», если касается пенсионеров (в направлении индивидуального туризма - ред.), то у нас уже сформирована внутри нашего комитета программа. <...> Частично она уже есть на сайте welcome.mosreg.ru», - сказала Галкина по итогам первого бизнес-диалога «Про туризм» в Коломне.

По ее словам, в настоящее время комитет разрабатывает пилотный проект, который позволит многодетным семьям посещать культурные площадки и туристические зоны региона со скидкой.

«Что касается многодетных семей, губернатор (Московской области Андрей Воробьев - ред.) только поставил нам эту задачу. Она сейчас находится в рабочей группе между министерством социальной защиты, главами (городских округов - ред.) и нами. Все, что касается многодетных, это пилотно. Поэтому я сейчас бизнес призывала, чтобы была обратная связь (по работе в этом направлении - ред.)», - добавила Галкина.

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