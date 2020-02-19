РИАМО (БАЛАШИХА) – 19 фев. Депутаты совета депутатов Балашихи поддержали решение об увеличении размера ежемесячных денежных выплат почетным гражданам округа, с марта текущего года выплата составит 7 тысяч рублей, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В среду на заседании в администрации Балашихи было рассмотрено около 18 вопросов, среди них и увеличение размера выплат почетным гражданам округа.

«Сегодня (19 февраля – ред.) на заседании совета депутатов Балашихи мы приняли решение об увеличении размера денежных выплат почетным гражданам Балашихи, размер которых ранее составлял 5 тысяч рублей, но в 2019 году выплаты были приостановлены. Затем сумму увеличили до 5,5 тысяч рублей, но с вычетом подоходного налога стали получать меньше», – сказал председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Он добавил, что с марта текущего года почетные граждане округа начнут получать 7 тысяч рублей, без учета вычета подоходного налога. С вычетом она составит чуть более 6 тысяч рублей.

Также на заседании одним из главных вопросов стали поправки в муниципальный бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Расходная часть бюджета увеличилась на сумму 638,5 миллионов рублей. С учетом изменений расчетная часть бюджета составила 19,1 миллиард рублей.

По словам Попова, дополнительные расходы в объеме 30,7 миллионов рублей предусмотрены на проведение капремонта памятников к 75-летию Победы; на комплексное благоустройство дворовых территорий – 160 миллионов рублей, на ликвидацию навалов мусора – 20 миллионов рублей, на приобретение коммунальной техники – 27 миллионов рублей, на содержание парков – 37 миллионов рублей.