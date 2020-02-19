РИАМО - 19 фев. Сотрудники ФСБ задержали в Москве семь членов группировки исламистов, которые занимались вербовкой сторонников, сообщает РИА Новости.

«В Москве задержали семь исламистов из «Таблиги Джамаат» (запрещена в РФ - ред.), им вменяют пропаганду экстремистской идеологии и вербовку новых адептов», – говорится в сообщении.

В ячейку входили уроженцы стран Центральной Азии.

Во время обысков у подозреваемых изъяли запрещенную экстремистскую литературу, а также атрибутику организации.