РИАМО - 19 фев. Столичный фестиваль «Московская Масленица» посетят ряженые из разных концов света, на мероприятии можно будет увидеть костюмы из Болгарии, Венгрии, Италии и Сардинии, сообщил журналистам глава агентства исторических проектов «Ратоборцы» Алексей Овчаренко.

«Мы пригласили ребят из Болгарии, будут еще из Венгрии, Италии. При чем многие из них выезжают впервые. Венгрию представят бушары — одна из древнейших групп, которые переодеваются в костюмы. Их костюмы практически неизменны с XII века. Их костюмы передаются из поколение в поколение», - сказал Овчаренко.

Он добавил, что на масленицу в Москву впервые приедут ряженые из Сардинии, у которых также еще с давних времен сформировалась традиция носить костюмы на масленицу.

«Они достаточно консервативны, потому что это остров. Традиция ношения таких костюмов на масленицу у них есть. Их костюмы без рогов, они все черные», - добавил Овчаренко.