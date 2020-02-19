РИАМО (МЫТИЩИ) – 19 фев. Хоккейная команда «Атлант» из Мытищ проиграла «Русским Витязям» из Чехова со счетом 3:4, сообщается на сайте администрации горокруга.

Хоккейный матч прошел 18 февраля в Ледовом хоккейном центре «Витязь» в городе Чехове. Состязание проводилось в рамках матча Подмосковного дерби.

«Хозяева очень резво начали матч, забросив две шайбы в первые 10 минут встречи. Это не смутило «желто-синих». На старте второй двадцатиминутки после наброса Ильи Борисенко на «пятаке» очень аккуратно подставил клюшку Никита Миллер и переправил шайбу в ворота. Однако уже через 20 секунд «Витязи» ответили своим голом. Итог 3:4 – поражение «Атланта». Ворота защищал Платон Задорожный, отразивший 30 бросков в створ», – говорится в сообщении.

В третьем периоде мытищинская молодежка имела несколько прекрасных шансов выйти вперед. Но реализовать их не удалось. Хозяева в самой концовке встречи вырвали победу.

Следующие матчи «Атлант» проведет 21-22 февраля в гостях в рамках Подмосковного дерби. На сей раз против ступинского «Капитана».