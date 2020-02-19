РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. В среду днем на автотрассе А-107 в Подольске образовалась почти трехкилометровая пробка, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса, по состоянию на 14:25 в среду на трассе А-107 образовалась пробка длиной около 3 километров. Движение затруднено от съезда с Симферопольского шоссе на трассу до поворота на Дорожную улицу. Средняя скорость движения составляет 7 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Кирова, Большая Серпуховская, проспект Ленина, Индустриальная, Свердлова, Рабочая, Матросская и других.