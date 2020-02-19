РИАМО - 19 фев. В Госдуме во втором чтении приняли законопроект, согласно которому вводится материнский капитал на первого ребенка, средства можно будет потратить на строительство или реконструкцию дома на садовом участке, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Главой государства поставлена задача, чтобы эти изменения имели обратную силу и коснулись семей, в которых дети родились с 1 января 2020 года», – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В документе речь идет о предоставлении материнского капитала на первого ребенка, который можно потратить на строительство или реконструкцию дома на садовом участке. Правки к законопроекту внесли ко второму чтению, они направлены на обеспечение выполнения инициатив президента России Владимира Путина.

Если закон будет принят, то он будет действовать с 1 января этого года до 31 декабря 2026 года. Право на маткапитал будут иметь семьи, в которых родился или был усыновлен первый ребенок с начала года. Сумма выплаты – 466,6 тысячи рублей.

Если в семьях в период действия закона появится еще ребенок, то материнский капитал вырастет еще на 150 тысяч рублей и составит 616,6 тысячи рублей.