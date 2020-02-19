РИАМО - 19 фев. Посетители фестиваля «Московская Масленица» смогут попробовать блины более чем 200 видов с разных уголков мира, в том числе будут блинные супы, пироги и различные десерты, сообщил журналистам первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

«В фестивале примут участие порядка 160 представителей торговой программы. Блинов будет более 200 видов. Мы традиционно приглашаем разные кухни. У нас будут и венесуэльские, мексиканские, марокканские, шведские блины», - сказал Немерюк.

Он добавил, что участие в фестивале примут 3 тысячи ресторанов и розничных рынков.

«Московская Масленица» пройдет с 21 февраля по 1 марта. Для проведения фестиваля готовятся 29 площадок во всех округах столицы. Здесь жителей и гостей города будут ждать выступления творческих коллективов, кулинарные мастер-классы, фуд-шоу, знакомство со старинными ремеслами и гастрономическими традициями.