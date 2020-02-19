РИАМО - 19 фев. За минувший год объем поставок сельскохозяйственной и продовольственной продукции Московской области за рубеж увеличился на 16% и составил свыше 961 миллиона долларов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«По данным Федеральной таможенной службы, экспорт продукции АПК Подмосковья за 2019 год составил 961,8 миллиона долларов. Мы прогнозировали цифры – 915-930 миллионов долларов и увеличение на 11-13%, а в итоге в прошлом году Московская область увеличила объем экспорта более чем на 16%», – заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Он подчеркнул, что 74,1% экспортной продукции региона идут в страны СНГ (Казахстан, Беларусь и Молдова), еще 25,9% – в страны дальнего зарубежья (Германия, Китай и США). В основном Московская область экспортирует мороженое, сыры, кондитерские и мясные изделия, а еще белки и животные жиры.

Министр добавил, что на сегодняшний день Подмосковье остается одним из лидеров страны по объемам пищевой переработки.

«В текущем году плановый показатель экспорта продукции региона по нашим прогнозам должен составить порядка 978 миллионов долларов. За пять лет планируем нарастить объемы до 1,5 миллиардов долларов», – заключил глава областного Минсельхозпрода.