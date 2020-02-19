РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 19 фев. Специалисты Московской областной строительной центральной научно-исследовательской лаборатории приступили к обследованию недостроенных зданий школы и детского сада в микрорайоне Южный Домодедова, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Цель обследования – оценить техническое состояние конструкций зданий для определения их пригодности к дальнейшему строительству.

«Специалистам предстоит выявить дефекты, повреждения и причины их появления, провести оценку их влияния на несущую способность и эксплуатационную пригодность зданий, а также изучить техническую и проектную документацию. По итогам работ сотрудниками лаборатории будет дано техническое заключение с выводами и рекомендациями, с учетом которых будет скорректирована проектная документация на объекты для их последующего строительства», – говорится в сообщении.

По соглашению, подписанному между правительством Московской области и фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства, из областного бюджета фонду предоставили субсидию для завершения строительства школы и детсада в микрорайоне Южный.

Строительством ранее занималось ООО «Ивастрой», которое не завершило работы в связи с банкротством. Для получения права на определение подрядчика и производства работ фонд «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства» должен был приобрести объекты инфраструктуры.

«В связи с судебными разбирательствами с кредиторами ликвидируемого ООО «Ивастрой» сроки передачи зданий недостроенных школы и сада были сдвинуты. В настоящий момент судебные тяжбы завершены в пользу Фонда, ООО «Ивастрой» освободило строительные площадки, объекты переданы фонду, к обследованию зданий приступили специалисты ГБУ МО «Мособлстройцнил», – отмечается в материале.