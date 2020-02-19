РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 фев. Три дополнительных рейда по выявлению нетрезвых водителей проведут сотрудники ГИБДД Люберец ко Дню защитника Отечества, говорится в сообщении пресс-службы отдел ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Дополнительные рейды «Нетрезвый водитель» по пресечению и предупреждению управления автотранспортом водителями в состоянии опьянения будут проводиться 21 февраля по адресу: Октябрьский проспект, дом 112; 22 февраля по адресам: Октябрьский проспект, дом №366; Котельники, Дзержинское шоссе, дом №5», – говорится в сообщении.

За управление транспортным средством в пьяном состоянии предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении сумма штрафа составит 50 тысяч рублей, а срок лишения права управления – 3 года.

Сотрудники Госавтоинспекции убедительно просят автомобилистов с пониманием отнестись к проведению указанных проверок, быть внимательными на дороге и соблюдать требования правил дорожного движения.