РИАМО - 19 фев. В столичном районе Москворечье-Сабурово построят новое общежитие Московского инженерно-физического института (МИФИ), которое выполнят в фирменных светло-голубых цветах вуза, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Новое здание общежития будет иметь две секции и сможет разместить свыше 800 студентов.

«Общая площадь здания составит около 18 тысяч квадратных метров. Благодаря мягкому цветовому решению – дом выполнен в светло-голубых фирменных тонах МИФИ, здание удачно впишется в окружающую застройку и разнообразит городскую среду», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

На первом этаже общежития разместят подсобные и административные помещения, а также нескольких квартир для маломобильных граждан. Остальные площади будут предназначены под комнаты для студентов.

На территории около общежития расположатся площадки для отдыха и занятий физкультурой, а также велопарковка на 84 места. Также вокруг объекта будут высажены деревья и различные кустарники.