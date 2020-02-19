РИАМО - 19 фев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отставку Владислава Суркова с поста помощника президента Владимира Путина, сообщает Газета.ru.

Песков отметил, что Сурков покинул должность по собственному желанию. При этом он отказался прогнозировать возможность дальнейшей работы Суркова.

«Его (Суркова - ред.) многолетний опыт и талант безусловно найдет свое применение», – сказал Песков.

Сурков был освобожден от должности помощника президента указом Путина 18 февраля. Сурков занимал этот пост с сентября 2013 года, он курировал вопросы урегулирования конфликта в Донбассе.