РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. В микрорайоне Лаговский Подольска комиссия выявила недостатки в содержании общедомового имущества управляющей компанией (УК) «Лаговское», сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

18 февраля сотрудники территориального отдела «Лаговский» совместно со старшими по домам проверили деятельность МУП УК «Лаговское» на предмет качества оказания жилищно-коммунальных услуг потребителям в части содержания общедомового имущества многоквартирных домов на территории ТО «Лаговский».

«Осмотрели дома в поселке Железнодорожный, улица Большая Серпуховская, 214, 214А, 214Б, 206, 208, 210, 210А. По результатам проверки установили, что уборку в подъездах домов проводят регулярно. В ходе проверки выявили недостатки в содержании общедомового имущества, управляющей компании указали на их устранение», – говорится в сообщении.

Также выяснилось, что состояние подъездов зависит от жильцов дома. Где-то чисто и уютно по-домашнему, на окнах цветы, а где-то поцарапаны стены.