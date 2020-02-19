РИАМО - 19 фев. В Подмосковье и Москве 22 февраля ожидаются сильные порывы ветра до 12-17 метров в секунду, 23 февраля скорость ветра будет составлять 6-11 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве 18 и 19 февраля были установлены температурные рекорды: 18 февраля воздух прогрелся до плюс 6 градусов, 19 февраля — до плюс 4,4 градуса.

«Такая теплая погода для февраля на большей части территории нашей страны сохранится, как минимум, до начала следующей недели. Несмотря на облачную погоду с осадками, которые будут выпадать местами и преимущественно в виде дождя, температурный фон прогнозируется по-прежнему выше климатической нормы на 4-8 градусов. В некоторых городах, возможно, снова обновятся рекорды максимальных температур», — говорится в сообщении.

В столице 20-22 февраля будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью составит около 0 градусов, в Подмосковье — минус 3 – плюс 2 градуса. Днем в Москве — плюс 3-5 градусов, по области — плюс 1-6 градусов. 22 февраля будет на 1 градус прохладнее и ветрено, порывы усилятся до 12-17 метров в секунду.

В День защитника Отечества в Московском регионе ожидаются осадки, температура ночью будет около 0 градусов, днем — до плюс 5 градусов. Скорость юго-западного ветра составит 6-11 метров в секунду.