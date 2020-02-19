РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 фев. Управляющая компания «ЛУК» вошла в состав другой управляющей компании «ЛГЖТ» в Люберцах, теперь УК «ЛУК» будет новым ЖЭУ-9, сообщил гендиректор АО «ЛГЖТ» Мамед Азизов.

«Решение было принято месяца три назад, процедура вхождения в состав новой УК долгая. Платежные документы так и будут приходить от МособлЕИРЦ, с ними мы уже подписали дополнительное соглашение. Если у жителей будут какие-то вопросы по платежным документам, то им лучше обращаться непосредственно к МосОблЕИРЦ – это их прерогатива. В нашей управляющей компании есть три человека, которые могут ответить на некоторые вопросы по платежным документам, но, к сожалению, не в полном объеме. После вхождения УК «ЛУК» в состав УК «ЛГЖТ» мы будем обслуживать порядка 900 домов», – сказал Азизов.

По его словам, УК «ЛУК» теперь стала новым ЖЭУ-9, которое будет базироваться по адресу: 3-е Почтовое отделение, дом №43. Руководителем ЖЭУ-9 назначен Евгений Засавицкий, ранее занимал должность главного инженера ОАО «ЛУК».