РИАМО - 19 фев. Министерство благоустройства Московской области опубликовало на своем сайте список общественных территорий, которые планируют благоустроить в 2020 году.

Жители Подмосковья могут ознакомиться со списком по ссылке.

Планируется благоустроить территории в 44 городских округах. Так, в Котельниках благоустроят мемориал «Журавли» в микрорайоне Белая Дача. В Балашихе приведут в порядок проспект Ленина, улицу Парковая, территорию у главного храма Росгвардии.

В Одинцовском округе в ходе второй очереди реализации благоустроят парк Малевича, в Воскресенске – усадьбу Кривякино, в Домодедове – парк «Елочки», в Зарайске – набережную реки Осетр, в Серпухове – площадь Ленина.

В Реутове планируют благоустроить улицу Южная, в Люберцах – зону отдыха около Малаховского озера, в Королеве – Акуловский водоканал и так далее.

Всего в этом году в регионе планируют благоустроить 46 общественных пространств. В их число вошли 11 парков, девять набережных и зон отдыха, восемь скверов и площадей, пешеходные зоны, центральные улицы городов. Кроме того, в каждом муниципалитете по губернаторской программе установят детские площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что регион выделяет значительные средства на благоустройство, так как в Подмосковье есть большой запрос на комфортную и безопасную городскую среду.