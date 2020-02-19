РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 фев. В многодетной семье из подмосковного Дзержинского 17 февраля появился на свет десятый ребенок, родители назвали малышку Яной, сообщила «РИАМО в Люберцах» главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах Татьяна Мельник.

Малышка, как и все ее братья и сестры, родилась в Люберецком роддоме.

«Девочка родилась 17 февраля, вес малышки при рождении составил 3 990 килограммов, рост – 57 сантиметров. Свою крохотную сестренку и маму Татьяну пришли поздравить все члены семьи – папа, три брата и шесть сестер», – сказала Мельник.

Она отметила, что первенец в этой семье родился в 2000 году.