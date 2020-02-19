РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 фев. Юнармейцы лицея №2 Мытищ приняли участие в торжественном митинге в честь Дня защитника Отечества, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В среду в центральном парке городского округа Мытищи возле памятника «Мытищинцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга и в локальных конфликтах» состоялся митинг в честь Дня защитника Отечества. В мероприятии приняли участие юнармейцы лицея №2 городского округа.

«Такие митинги важно проводить для того, чтобы поднять дух патриотизма среди молодежи и почтить память павших. Я записался в ряды юнармии, потому что мне интересно этим заниматься и у меня есть предводительские навыки, я могу повести за собой отряд», – сказал юнармеец лицея №2 Владислав Полетаев.

По его словам, движение «Юнармия» было создано для того, чтобы было видно, что молодежь этим тоже увлечена.

В митинге принял участие заместитель начальника мытищинского гарнизона по воспитательной работе подполковник Александр Васильев. Он отметил важность проводимого мероприятия для подрастающего поколения.

«Такие мероприятия очень важны для того, чтобы была преемственность поколений, юнармейцы, которые присутствуют на этом мероприятии, как будущие защитники отечества помнили о том, что подвиг военнослужащего священен и должен жить в веках. Поэтому наша с вами задача сделать все, чтобы это мероприятие для них запомнилось», - сказал Васильев.