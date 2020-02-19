РИАМО - 19 фев. В здании кинотеатра «Владивосток» в столичном районе Перово после капитального ремонта откроется Московский театр иллюзий, говорится в сообщении пресс-службы департамента капремонта Москвы.

Здание кинотеатра было построено более 60 лет назад. Оно состоит из трех этажей и подвального помещения. Его общая площадь составляет более 2,3 тысячи квадратных метров. В строении ранее располагался рынок, а последние несколько лет оно не функционировало.

«На данный момент специалисты полностью демонтировали старые инженерные системы, отремонтировали кровлю, укрепили дверные и оконные проемы, а также выполнили гидроизоляцию фундамента», – говорится в сообщении.

Сейчас активно ведутся работы по покраске стен, устройству финишного покрытия пола и инженерных сетей. Также делают вентилируемый фасад. По окончании работ по капремонту проведут благоустройство и озеленение прилегающей к зданию кинотеатра территории.

Все работы планируется завершить во втором квартале текущего года. После капитального ремонта для жителей и гостей столицы свои двери откроет Московский театр иллюзий.