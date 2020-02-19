РИАМО - 19 фев. Президент РФ Владимир Путин поздравил известного композитора, певца, музыканта и народного артиста России Юрия Антонова с 75-летием, сообщает Газета.ru.

«Вы неизменно трудитесь вдохновенно, с полной душевной отдачей, щедро дарите почитателям эстрадного искусства замечательные песни», — говорится в поздравительной телеграмме Путина.

Президент добавил, что композиции Антонова любимы и узнаваемы среди людей разных возрастов.

Антонов родился в Ташкенте 19 февраля 1945 года. Сначала он был частью ансамблей «Поющие гитары» и «Добры молодцы», потом обрел всесоюзную известность в музыкальной группе «Аракс». В 80-е годы он начал сольную карьеру, его самые популярные песни — «Золотая лестница», «Я вспоминаю», «Не забывай», «Вот как бывает», «Крыша дома твоего».

Композитор награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почета и орденом Дружбы за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.