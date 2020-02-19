РИАМО - 19 фев. На столичных улицах ко Дню защитника Отечества разместят порядка 400 плакатов с поздравлениями, они появятся на билбордах, остановках и афишных стендах, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

«Панно с 12 флагштоками и триколором украсит фасад Государственной думы, а на 100 столичных улицах – в том числе на Тверской, Большой Дмитровке, Страстном бульваре, Большой Якиманке, проспекте Мира – зажжется праздничная подсветка», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что тематические плакаты также появятся на медиафасадах домов №8 и 28 на Новом Арбате, а также на здании Центрального телеграфа. Кроме того, на цифровых билбордах будут транслироваться поздравительные видеоролики.

По его словам, на фасадах домов-книжек на Новом Арбате включат праздничную архитектурно-художественную подсветку, а вечером 22 и 23 февраля запустят поздравительные видеоролики с изображениями солдат, орденов и медалей.

День защитника Отечества отмечают в России ежегодно 23 февраля. Традиция пошла еще со времен СССР. Принято считать, что именно в этот день в 1918 году отряды Красной гвардии одержали свои первые победы. В современной России День защитника Отечества установлен в качестве памятной даты и дня воинской славы федеральным законом от 13 марта 1995 года.