РИАМО - 19 фев. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий расследование дел об обороте порнографии, изменения должны позволить проводить предварительное следствие и оперативно-разыскные мероприятия в срок, сообщает Газета.ru.

«Закон вносит изменения в статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Новые правила позволяют передавать дела об обороте порнографии следователям, а не дознавателям», – говорится в сообщении.

Данные изменения должны позволить проводить предварительное следствие и оперативно-разыскные мероприятия в срок.