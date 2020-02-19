РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 фев. Жители Красногорска 20 февраля смогут встретиться с актерами советского фильма «Офицеры» Василием Лановым и Алиной Покровской, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Праздничный концерт в честь грядущего юбилея киноленты «Офицеры» состоится во Дворце культуры «Подмосковье» 20 февраля, в рамках торжественного мероприятия ко Дню защитника Отечества.

«В программе примут участие исполнитель роли Ивана Вараввы – народный артист СССР Василий Лановой и народная артистка РСФСР Алина Покровская, сыгравшая в фильме роль, которая стала олицетворением жены офицера, – Любу Трофимову», – говорится в сообщении.

Премьера кинокартины в СССР состоялась 26 июля 1971 года.

«Тогда они были молодыми, сейчас они расскажут, какие они эмоции испытывали и как важно сегодня помнить о том, что такое – защитник Отечества», – отметила начальник управления культуры администрации горокруга Красногорск Галина Ковалева.

Пригласительные билеты будут распространены по предприятиям и учреждениям городского округа Красногорск.