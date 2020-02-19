РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска создал на сайте предприятия раздел «Бессмертный полк» с почти 250 фотографиями сотрудников-участников Великой Отечественной войны (ВОВ) и продолжает принимать материалы от родственников, сообщается на сайте предприятия.

«В канун Дня защитника Отечества на сайте АО «ЦНИИТОЧМАШ» (входит в Госкорпорацию Ростех) открыта страница «Бессмертный полк». Снимки участников войны, работавших в ЦНИИТОЧМАШ, с указанием фамилий, имен и отчеств, датами службы в армии и работы на предприятии, размещены на официальном сайте института в разделе «Бессмертный полк». Пресс-служба ЦНИИТОЧМАШ оцифровала почти 250 сохранившихся в музее института фотографий участников Великой Отечественной войны, которые после фронта пришли на предприятие», – говорится в сообщении.

Теперь фотографии всегда будут доступны на сайте ЦНИИТОЧМАШ. Раздел планируют дополнить новой информацией – копиями писем фронтовиков, их наград, снимками военного времени, воспоминаниями родственников. С таким обращением к потомкам фронтовиков обратилось руководство предприятия. Кроме того, можно записать видеоролики о своих родных – участниках ВОВ, бойцах трудового фронта, партизанах, которые после победы трудились в институте. Видеоролики также разместят на официальном сайте предприятия. Главная цель – известную международную акцию не ограничивать одним днем – 9 мая, а перенести в виртуальное пространство и сделать постоянной.

Новый раздел сайта также станет достойной страницей проходящей сейчас в Московской области патриотической акции «Про Героя». Этот проект – возможность увековечить память об участниках и свидетелях Великой Отечественной войны, рассказать о своих родных, воевавших на фронтах, в партизанских отрядах, работавших в тылу. Видеопортреты разместят на интерактивном панорамном экране в мемориальном зале нового Музейного комплекса «Зоя».

Согласно архиву института, за всю историю ЦНИИТОЧМАШ на нем работали 1 128 участников Великой Отечественной войны. Некоторые трудились на предприятии еще в конце 40-х-50-х годах прошлого века, но фотографии есть не у всех.

Кавалеры боевых орденов и медалей в свое время начали новую жизнь на заводе и получили трудовые награды, став лауреатами Государственной, Ленинской, Правительственной и других премий, присуждаемых за выдающиеся заслуги.