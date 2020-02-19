РИАМО - 19 фев. На неосвоенном участке возле Дмитровского шоссе на севере столицы планируется построить автозаправочную станцию (АЗС), говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) на заседании приняла решение о прекращении реализации инвестпроекта по адресу: Дмитровское шоссе, напротив владения 21 (САО).

«На этом участке инвестор планировал построить магазин автозапчастей, однако фактически не приступил к строительству. Прорабатывается вопрос размещения на участке АЗС», - говорится в сообщении.

Как отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, площадь данного участка составляет 0,15 гектара. Договор его аренды запланировано расторгнуть в одностороннем порядке.