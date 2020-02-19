РИАМО - 19 фев. Депутат Светлана Бессараб объяснила, почему правительство вынесло отрицательное заключение по законопроекту о возобновлении с 2020 года индексации пенсий работающих граждан и рассказала, почему работать дольше – выгоднее, передает Федеральное агентство новостей.

Законопроект ранее внес на рассмотрение нижней палаты российского парламента сенатор Василий Иконников. Согласно документу, расходы на индексацию пенсий работающих россиян превысят триллион рублей за три года.

«Сегодня ситуация меняется. Пенсии ежегодно растут на тысячу рублей. А люди, которые решат отсрочить получение пенсии, продолжая работать, потом должны получать повышенную пенсию. Люди, которые отсрочили выход на пенсию на десять лет, потом имеют пенсионный коэффициент в 2,11. Это, конечно, большой коэффициент, но, чтобы он мотивировал, он должен быть еще выше. Три балла, например», – сказала Бессараб.

По ее словам, для людей должен быть стимул, так как если его нет, то люди находят способы, чтобы их пенсии индексировались. Одни работают в теневом секторе экономики, другие увольняются к концу года, чтобы получить индексацию, а где-то в феврале трудоустраиваются обратно.

Депутат добавила, что если в Конституцию РФ войдет норма о том, что пенсии россиян должны индексироваться не реже одного раза в год, то, наверняка, это будет касаться и работающих пенсионеров.