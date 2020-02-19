РИАМО - 19 фев. В Клину перед судом предстанет сотрудник полиции, который избил мужчину, подозреваемого в краже автотранспорта, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«Следственным отделом по городу Клин ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении оперуполномоченного группы по борьбе с преступлениями, связанными с незаконным завладением автотранспортом ОУР ОМВД России по Солнечногорскому району, обвиняемого в превышении должностных полномочий», – говорится в сообщении.

Инцидент произошел в декабре 2018 года во время обыска в квартире подозреваемого в краже грейдера. Один из сотрудников ОМВД, превышая должностные полномочия, избил мужчину, сломав ему челюсть и нос.

Полицейский не признал вину и выдвинул свою версию произошедшего. Однако собранные доказательства, в том числе заключение эксперта, опровергли ее.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.