РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. Учащиеся школы №6 микрорайона Климовск Подольска победили в зональном этапе соревнований по мини-футболу в рамках проекта «Мини-футбол в школу», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

На базе ФСК «Заречье» микрорайона Климовск 18 февраля состоялся зональный этап соревнований по мини-футболу (юноши) в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» среди школьников 2006-2007, 2008-2009 годов рождения.

«Подольск представляли команды лицея Климовска и школы №6 с углубленным изучением отдельных предметов. По итогам соревнований команда лицея Климовска в возрастной категории «2006-2007 годы рождения» заняла 2 место. Команда школы №6 в возрастной категории «2008-2009 годы рождения» заняла 1 место и примет участие в финале соревнований», - говорится в сообщении.