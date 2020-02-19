РИАМО – 19 фев. По данным министерства финансов Соединенных Штатов Америки, Россия сократила вложения в государственные бумаги США до 9,9 миллиарда долларов, передает Газета.ru.

«По сравнению с ноябрем прошлого года сокращение составило сумму, равную примерно 1,5 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.

Порядка 4,27 миллиарда долларов составляют долгосрочные вложения, а остальные 5,7 миллиарда долларов — это краткосрочные вложения.

Для сравнения, по состоянию на ноябрь 2019 года вложения РФ в госбумаги США достигли 11,4 миллиарда долларов.