РИАМО - 19 фев. В столице 21 февраля планируют провести 110 бесплатных экскурсий, запись на них открыли в среду, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В пятницу – Всемирный день гида. Готовим больше 110 бесплатных экскурсий по Москве. Например, Булгаков на Патриарших, площадь трех вокзалов, история Парка Горького, Большой Пироговки, арбатских переулков. Еще участвуют музеи: Дарвиновский, ММСИ, музей Москвы», – написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что регистрация на экскурсии открылась в среду. Для того, чтобы точно попасть на прогулку, лучше зарегистрироваться заранее. Пройти регистрацию можно по ссылке.

По словам мэра, в мегаполисе трудятся порядка 2 тысяч русскоязычных гидов-экскурсоводов и около 1,7 тысячи гидов-переводчиков, которые говорят на редких языках, даже могут провести экскурсию на языке жестов.

«Их глазами гости смотрят на нашу столицу, через их рассказы влюбляются в историю Москвы», – подчеркнул Собянин.

Всемирный день экскурсовода учрежден Всемирной федерацией ассоциаций экскурсоводов (WFTGA) для повышения знаний общества о важности и значимости работы гидов. Данный праздник начали отмечать с 1990 года. 21 февраля многие города в мире проводят самые разные мероприятия, посвященные данному празднику.

Куда сходить бесплатно в Москве в 2020 году: музеи, кинопоказы и экскурсии>>