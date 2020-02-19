РИАМО - 19 фев. Детский сад и школу построят по программе реновации в поселке Новобратцевский столичного района Митино, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Проектом планировки территории, разработанным Москомархитектурой, предусмотрено строительство учебного корпуса на 600 мест, куда входят детский сад на 100 мест и школа на 500 мест. Также запланировано строительство объекта здравоохранения», – сказал глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Дополнительно в границах строящегося квартала проведут озеленение и благоустройство дворов с размещением детских и спортивных площадок. Кроме того, будут обустроены места отдыха для местных жителей.

В рамках программы реновации в Митине расселят более 39 тысяч жителей. Для организации волнового переселения в районе уже ведется строительство нового жилого дома на Парковой улице, владение 31. Плановый срок его ввода в эксплуатацию намечен на 2021 год. Также на стадии разработки градостроительной документации находится второй «стартовый» дом, который разместится на Парковой улице, владение 7.