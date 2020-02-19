РИАМО - 19 фев. На заседании Мосгордумы в среду назначены мировые судьи 12 судебных участков в Москве, семь судей утвердили на пятилетний срок, передает корреспондент РИАМО.

В Москве мировые судьи могут назначаться на три года, если это происходит впервые, и на пять лет, если ранее они уже занимали данную должность.

«В этом проекте я прошу троих действующих судей переназначить, поскольку у них закончились сроки и четверых, которые назначаются впервые, назначить (на три года – ред.). <…> (Еще - ред.) в этом проекте пять судей, один из них назначается впервые», - сказала председатель Московского городского суда Ольга Егорова.

Она отметила, что все представленные Мосгорсудом кандидаты имеют высшее юридическое образование, сдали квалификационный экзамен, а также имеют положительные характеристики и рекомендации от Квалификационной коллегии судей столицы.

Кроме того, 17 февраля комиссия Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам одобрила проекты постановлений Мосгордумы «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки №№92, 182, 245, 322, 325, 418, 422» и «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки №№142, 221, 226, 247, 386».

Большинство депутатов Мосгордумы на заседании в среду одобрили назначение всех представленных кандидатов в мировые судьи.