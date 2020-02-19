РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 19 фев. В ходе проверки подземного паркинга в жилом доме в микрорайоне Южный Котельников выявили нарушения гидроизоляции стен, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

18 февраля заместитель главы администрации Котельников Сергей Горячев провел выездную комиссионную проверку подземного паркинга по адресу: микрорайон Южный, дом №8, находящегося под управлением АО «Корпорация Альянс».

«В ходе проверки был выявлен ряд проблем: повреждены водосточные трубы, необходимо прочистить и промыть каналы водоотведения, нарушена гидроизоляция стен паркинга», – говорится в сообщении.

Первые действия будут предприняты в течение двух недель, а мероприятия по гидроизоляции стен будет возможно выполнить только в летний период.