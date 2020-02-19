РИАМО - 19 фев. В Ногинске задержали двух мужчин, которых подозревают в убийстве двух знакомых во время распития спиртных напитков на 51 километре автодороги М-7 «Волга», возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ранее сообщалось, что тела двух мужчин с ушибами и гематомами на теле нашли около бытовок в Ногинске. Еще одного пострадавшего в результате инцидента госпитализировала бригада скорой помощи.

«18 февраля в 14:00 в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками МВД за совершенное преступление установлены и доставлены в следственный отдел полиции по Ногинску двое мужчин», - сказал собеседник агентства.

По данным правоохранителей, преступление было совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. Подозреваемые задержаны следственными органами.