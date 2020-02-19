РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. Жители Подольска в среду смогут получить бесплатную консультацию сотрудников ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» в МФЦ, сообщается в группе «МБУ Городского округа Подольск «МФЦ» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня, 19 февраля, в филиале «Подольский» МБУ Городского округа Подольск «МФЦ» на улице Высотная, 6, сотрудники ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» проводят бесплатное консультирование граждан по вопросам погребения и похоронного дела на территории Московской области», – говорится в сообщении.

МФЦ работает с 8:00 до 20:00. Телефон круглосуточной оперативно-диспетчерской службы: 8(498)568-99-99.