РИАМО - 19 фев. Исландский композитор Хильдур Гуднадоттир, которая написала музыку для фильма «Джокер» и сериала HBO «Чернобыль», выступит в Москве с концертом, сообщает Nation News.

«Мероприятие пройдет 28 апреля в центре современного искусства «Винзавод». Ожидается, что Гуднадоттир и ее команда музыкантов исполнят живую версию композиций из сериала «Чернобыль», — говорится в сообщении.

Данный саундтрек был записан в заброшенной Игналинской АЭС в Литве. Гуднадоттир вместе с Крисом Уотсоном и Сэмом Слейтером в августе 2018 года записывали звуки турбин и реактора, чтобы затем пропустить их через старые ленточные рекордеры.

За свое творчество Гуднадоттир была удостоена премий «Эмми» и «Грэмми». Саундтрек к фильму «Джокер» с Хоакином Фениксом также принес ей ряд престижных наград — «Оскар», BAFTA, Soundtrack Stars Венецианского кинофестиваля и «Золотой глобус».