РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 фев. Традиционный турнир по футболу среди юношеских команд на Кубок «Витязя» пройдет на стадионе «Труд» в Подольске 23 февраля, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Детско-юношеские соревнования Подольской федерации футбола возвращаются на открытые поля после небольшого зимнего перерыва.

«Так, 23 февраля состоится первый в новом году турнир на футбольном поле на Кубок «Витязя», приуроченный ко Дню защитника Отечества. Уже третий раз новый сезон юношеских соревнований открывается этим турниром, проведение которого становится хорошей традицией. Турнир игроков в возрасте до 14 и 16 лет начнется в 10:00 на стадионе «Труд». Команды дивизиона до 20 лет начнут играть в 12:30. Регистрация команд на месте проведения откроется за 40 минут до старта турнира», – говорится в сообщении.

Первого марта в Подольске пройдет турнир по мини-футболу среди игроков в возрасте до 14 лет, который будет сопровождаться мастер-классом игроков МФК КПРФ – серебряного призера российской мини-футбольной Суперлиги.