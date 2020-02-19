РИАМО - 19 фев. Жительницу городского округа Щелково задержали по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть пенсионерки, ей уже предъявлено обвинение, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«По данным следствия, 17 февраля 2020 году в ходе распития спиртных напитков между соседками произошел конфликт. В результате одна из женщин нанесла другой удар бутылкой по голове. От полученных травм пенсионерка скончалась», – говорится в сообщении.

Подозреваемую задержали. В ходе допроса она призналась в содеянном и рассказала подробности произошедшего. В скором времени следствие будет ей будет избрана мера пресечения.

Обвиняемой может грозить до 15 лет лишения свободы.