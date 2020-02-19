РИАМО - 19 фев. В городском округе Лобня сотрудники полиции нашли склад незаконной алкогольной продукции на Букинском шоссе, откуда изъяли 424 бутылки спиртного, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий в одном из местных магазинов полицейские обнаружили и изъяли 424 бутылки спиртного на общую сумму 139 тысяч рублей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что организация не имела лицензию на продажу этого вида товара.

Правоохранители задержали по подозрению в совершении преступления 55-летнюю уроженку Саратовской области, которая являлась владельцем данного помещения.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, максимальное наказание по которой составляет лишение свободы на срок до пяти лет.

В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.