РИАМО (БАЛАШИХА) – 19 фев. Коммунальные службы Балашихи очистили от снега и наледи пешеходную дорогу на бульваре у школы №31 в микрорайоне Янтарный, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Балашихи сообщила на портале о необходимости очистить дорогу на бульваре у школы №31 на улице Кольцевой, 4/2 в микрорайоне Янтарный. Так как снег и наледь абсолютно не убираются, дети, которые идут в школу по скользкой дороге, рискуют упасть и сломать ногу.

«Администрацией городского округа Балашиха 18 февраля проведен осмотр пешеходной дорожки по указанному адресу. Факт несвоевременной уборки от снега и наледи подтвердился. Работы по данному адресу проведены. Фотоматериалы прилагаются», – сказала замглавы администрации Балашихи Татьяна Калашникова.

Она добавила, что уборка данной территории от снега и наледи проводится сотрудниками МБУ «Благоустройство-Балашиха». Руководителю МБУ указано на необходимость своевременного выполнения работ по зимней уборке на данной территории.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.

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