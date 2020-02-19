РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. Подольский кабельный завод «ТПД Паритет» представит свою продукцию на выставке кабельно-проводниковой продукции «Cabex», сообщается на сайте администрации округа.

19-я Международная выставка кабельно-проводниковой продукции «Cabex» пройдет в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» в Москве с 17 по 19 марта 2020 года. Активное участие в выставке примут ведущие компании отрасли, среди которых – «Камский кабель», «Холдинг Кабельный альянс», «Сарансккабель», «Москабельмет», «PRATECH» (Турция), «Объединенная энергетическая компания», «Псковский кабельный завод», «Спецкабель», «Ункомтех» и другие. Также в рамках мероприятия пройдет научно-техническая конференция «Кабельная промышленность для отраслей российской экономики».

«Городской округ Подольск представит кабельный завод ООО «ТПД Паритет», который производит высококачественную кабельную продукцию на протяжении 30 лет. В ходе международной выставки «Cabex» технические специалисты и маркетологи подольского предприятия расскажут присутствующим о расширении ассортимента, обновлении оборудования, а также покажут свежий каталог с переработанной структурой и удобной расшифровкой марок», – говорится в сообщении.

В деловой программе выставки директор по технологии и качеству подольского завода Сергей Гнып выступит в качестве приглашенного эксперта в секции «Транспорт и машиностроение».