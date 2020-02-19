РИАМО - 19 фев. В Раменском городском округе в селе Никитское владелец квартиры нанес несколько ударов своему знакомому во время распития алкоголя в ссоре, потерпевший скончался, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«17 февраля около 07:20 в Раменском округе, селе Никитское, в квартире без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп 37-летнего мужчины», - сказал собеседник агентства.

Правоохранители доставили владельца квартиры, где случилась драка, в следственный отдел полиции. Его подозревают в убийстве по неосторожности. Преступление было совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело.