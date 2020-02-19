РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 фев. Депутаты совета депутатов подмосковных Люберец единогласно утвердили отчет главы городского округа Владимира Ружицкого о результатах работы за 2019 год, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду состоялось заседание совета депутатов Люберец, на котором различные структуры отчитались о своей работе в минувшем году. В заседании приняли участие представители МУ МВД «Люберецкое», Счетной палаты, Молодежного парламента округа и другие. На повестке дня стояло девять вопросов, одним из которых был отчет Ружицкого о работе администрации.

«Недавно я отчитался перед жителями. Но есть порядок и определенные требования, поэтому свой отчет я должен представить и перед вами (депутатами – ред.). Рост темпов работы сохранен по всем ключевым направлениям. Объем консолидированного бюджета вырос на 8%, средняя заработная плата выросла на 6% и составила 63 тысячи рублей», – сказал Ружицкий.

Также глава муниципалитета обозначил ключевые позиции по главным направлениям деятельности администрации за 2019 год – исполнению бюджета, созданию новых рабочих мест, строительству школ, открытию учреждений здравоохранения.

Депутаты Люберец единогласно утвердили отчет Ружицкого.